الأزهر يدين “العدوان الإرهابي” على وفد التفاوض الفلسطيني في قطر

أدان الأزهر الشريف في مصر “العدوان الإرهابي” الذي استهدف عددا من قادة وفد التفاوض الفلسطيني في دولة قطر.

وقال شيخ الأزهر أحمد الطيب، في بيان، إن “هذا العدوان يكشف عن نوايا الاحتلال ومخططاته في نشر الفوضى والعبث بأمن المنطقة واستقرارها”.

وأوضح البيان أن “هذا العدوان يسعى إلى استباحة أراضي الدول ومقدرات شعوبها وتحويلها إلى ساحات مشتعلة بالصراعات والحروب”، مشددا على خطورته لكونه انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر.

وأكد شيخ الأزهر أن “هذا الاعتداء الخطير يستلزم توحد العالم العربي والإسلامي لمواجهة غطرسة الكيان المحتل وسلوكه الإجرامي”، داعيا إلى “اتخاذ موقف موحد يضمن حماية الأمن والاستقرار في المنطقة ووقف هذه الممارسات العدوانية”.