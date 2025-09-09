الخارجية القطرية: تشكيل فريق قانوني لتحضير الرد على الاعتداء الإسرائيلي (فيديو)

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن الدوحة بدأت خطوات عملية للرد على الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي استهدف الأراضي القطرية، معلنا تشكيل فريق قانوني متخصص لدراسة جميع السبل القانونية لمواجهة هذا الاعتداء على سيادة قطر وأمن المنطقة.

وأوضح الأنصاري في تصريحات لقناة الجزيرة أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أشرف شخصيا على إدارة وتنسيق الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع تداعيات الهجوم منذ لحظاته الأولى، مشددا على أن “سلامة المواطنين والمقيمين وأراضينا هي الأولوية القصوى”.

سلوك إسرائيلي أرعن

وأضاف أن السلوك الإسرائيلي “الأرعن” لن يمر مرور الكرام، معتبرا أن استهداف إسرائيل لدولة تقوم بدور وساطة معترف به من جميع الشركاء هو دليل على أنها “دولة مارقة يقودها نتنياهو نحو الهاوية”.

وأكد أن الأجهزة القطرية المعنية لا تزال تواصل عملها في “متابعة التداعيات على كافة المستويات الأمنية والقانونية”.

وأشار الأنصاري إلى أن قطر نقلت رسالة رسمية إلى مجلس الأمن، وأن الفرق المعنية بدأت بحث خطوات الرد على الهجوم.

وأوضح أن ما جرى هو استهداف غادر لوفد حركة حماس أثناء وجوده في دولة تقوم بدور الوساطة، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويقود المنطقة والعالم بأسره إلى “شفير الهوة”.

كبح جماح السياسات الإسرائيلية

وشدَّد المتحدث باسم الخارجية القطرية على أن مثل هذه الانتهاكات لن تردع قطر عن القيام بدورها في الوساطات الدولية، بل ستزيدها إصرارا على مواصلة جهودها لترسيخ الأمن والسلام الإقليمي.

واختتم الأنصاري بالتأكيد أن المجتمع الدولي مطالب بوقفة حقيقية لكبح جماح السياسات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن قطر ستواصل اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية وتنفيذية لحماية سيادتها وأمنها، ولن تسمح بأن تمر هذه الجريمة دون محاسبة.