الداخلية القطرية: الوضع آمن بعد استهداف مقر سكني لحماس في الدوحة

أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن الأصوات التي سمعت في العاصمة الدوحة مساء اليوم الثلاثاء تعود إلى استهداف أحد المقار السكنية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن الفرق المختصة باشرت مهامها على الفور للتعامل مع الحادث، مؤكدة أن الوضع في الدوحة “آمن وتحت السيطرة”.

تعلن وزارة الداخلية أن الأصوات التي سُمعت في الدوحة تعود إلى استهداف أحد المقرات السكنيه لحركة حماس.

وتؤكد الوزارة أن الفرق المختصة تباشر مهامها، وأن الوضع آمن، وتدعو الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات إلى الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة، مشددة على أن الجهات المعنية تتابع التطورات أولا بأول وتتخذ ما يلزم لضمان أمن وسلامة الجميع.

ويأتي هذا البيان بعد ساعات من إدانة دولة قطر الرسمية للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس، حيث اعتبرته الدوحة انتهاكا صارخا لسيادتها وأمنها.