الداخلية القطرية: الوضع آمن بعد استهداف مقر سكني لحماس في الدوحة

مقر حركة حماس في الدوحة
مقر حركة حماس في الدوحة (رويترز)
Published On 9/9/2025
آخر تحديث: 07:28 PM (توقيت مكة)

أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن الأصوات التي سُمعت في العاصمة الدوحة، مساء اليوم الثلاثاء، تعود إلى استهداف أحد المقار السكنية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن الفرق المختصة باشرت مهامها على الفور للتعامل مع الحادث، مؤكدة أن الوضع في الدوحة “آمن وتحت السيطرة”.

ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات إلى الشائعات أو الأخبار غير الموثوقة، مشددة على أن الجهات المعنية تتابع التطورات أولا بأول، وتتخذ ما يلزم لضمان أمن الجميع وسلامتهم.

ويأتي هذا البيان بعد ساعات من إدانة دولة قطر الرسمية للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس، حيث اعتبرته الدوحة انتهاكا صارخا لسيادتها وأمنها.

المصدر: الجزيرة مباشر

