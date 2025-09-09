بعثة تقصي الحقائق في السودان: ما يحدث في البلاد حرب عالمية تغذيها جهات أجنبية (فيديو)

حمّلت بعثة تقصي الحقائق في السودان، التابعة للأمم المتحدة، المسؤولية الأولى بشأن ما يحدث في البلاد لطرفي النزاع، في إشارة إلى الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقالت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان -التي كونتها الأمم المتحدة في 11 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023- خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن ما يحدث في السودان “حرب عالمية تغذيها جهات أجنبية”.

ودعت البعثة الأممية الوسطاء إلى العمل على تحقيق وقف إطلاق النار في السودان وضمان العدالة، كما دعت طرفي النزاع في السودان إلى “التوقف عن استهداف المدنيين”.

توثيق الجرائم

وقالت البعثة الأممية التي كوَّنها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنها وثقت العديد من الجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وأضافت أن “أكثر من 12 مليون شخص جرى تهجيرهم قسرا”.

وبشأن أوضاع المدنيين وسط الحرب والقتال، قالت البعثة إن طرفي النزاع في السودان فشلا في اتخاذ التدابير المناسبة بشأن الأهداف المدنية، موضحة أن الوضع ازداد سوءا، وجرى استهداف المدنيين من طرفي النزاع.

وأشارت بعثة تقصي الحقائق في السودان إلى أن حصار مدينة الفاشر حرم مئات الآلاف من السكان والنازحين من الرعاية الصحية والغذاء، وقالت إن نصف سكان السودان يعانون سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.