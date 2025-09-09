“دم مزيف وعبوات دخان”.. ناشطون يقتحمون مكاتب شركة السلاح الإسرائيلي في ألمانيا (شاهد)

اقتحم ناشطون ينتمون لمنظمة “فلسطين أكشن” المحظورة في المملكة المتحدة، مكاتب شركة الصناعات الدفاعية الإسرائيلية “إلبيت” في مدينة أولم بجنوب ألمانيا.

وذكرت الشرطة الألمانية، أن الناشطين اقتحموا المبنى، وألقوا قنابل طلاء وأطلقوا عبوات دخانية، وكتبوا شعارات مناهضة لحرب الإبادة في غزة على الجدران باللون الأحمر إشارة إلى ما ترتكبه إسرائيل، كما صعد بعضهم إلى الطوابق العليا قبل أن يتم توقيفهم دون مقاومة.

Activists from Palestine Action Germany broke inside Elbit Systems' weapons factory in Ulm, to dismantle the tools used to commit genocide in Gaza. pic.twitter.com/gc1BbUNwhT — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) September 8, 2025

وجاء في البيان أن الشرطة أوقفت خمسة مشتبه بهم في الحادثة.

وأضافت الشرطة الألمانية أن أجهزة أمن الدولة تتولى التحقيق في الحادث، وقدرت قيمة الأضرار بمبلغ مكونٍ من ستة أرقام دون الإفصاح عن ماهيته بالتحديد.

شركة الصناعات الدفاعية الإسرائيلية “إلبيت” أكدت ثقتها في قدرة السلطات الألمانية على كشف ملابسات الحادث بسرعة، وقدم السفير الإسرائيلي احتجاجه للسلطات.

يتهم الناشطون في منظمة “فلسطين أكشن” الشركة بإنتاج “طائرات مسيرة قاتلة” تستخدمها إسرائيل لقتل الفلسطينيين في قطاع غزة، وطالبوا سابقًا سلطات أولم بإغلاق فرع إلبيت، بل وإغلاق جميع مصانع الأسلحة الإسرائيلية في ألمانيا.

والأسبوع الماضي، تعرّض جناح شركة إلبيت في معرض الأسلحة بمدينة كيلتسه البولندية لهجوم من قبل ناشطَين مؤيدَين لفلسطين، رجل وامرأة، وصلا إلى المعرض حاملَين العلم الفلسطيني، وبدأ الاثنان الصراخ باللغة البولندية أمام الجناح ورشّوا اتجاهه طلاء أحمر.