ماذا نعرف عن سلاح “الكارلو” المستخدم في عملية “راموت” بالقدس؟

عاد “سلاح الكارلو” للواجهة مرة أخرى، بعد أن استخدمه منفذا الهجوم قرب مستوطنة راموت بالقرب من القدس، ما أسفر عن مقتل 6 إسرائيليين وإصابة 15 آخرين، جراح بعضهم خطيرة.

وذكر موقع “واي نت” وصحيفة “ذي جيروزليم بوست” الإسرائيلية أن السلاح المستخدم هو “رشاش كارلو” بدائي الصنع… فماذا نعرف عن “سلاح الكارلو”؟

صناعة محلية

يصنع الفلسطينيون “سلاح الكارلو” محليا في ورش حدادة باستخدام أدوات بسيطة مثل قطع أسلحة قديمة أو أنابيب حديدية.

ويتميز بسهولة الاستخدام، إذ لا يحتاج إلى مهارات عالية، كما أنه عديم الارتداد ويعد فعالا إذا استخدم من مسافة قريبة.

ويطلق “الكارلو” رصاصات من عيار 9 ملم، وتحتوي خزنته على نحو 25 طلقة.

ولا يتجاوز مداه 100 متر، ما يقلل من دقته مقارنة بالأسلحة الأكثر تطورا.

“سلاح الفقراء”

عرف “رشاش الكارلو” بـ “سلاح الفقراء” خلال الانتفاضة الفلسطينية 1987 الأولى، نظرا لانخفاض تكلفته، مقارنة بالأسلحة الحديثة والمتطورة.

وطور الفلسطينيون نسختهم الخاصة من البندقية السويدية الأصل كارل غوستاف، واستخدم السلاح في الانتفاضتين الأولى عام 1987 والثانية عام 2000.

لكنه برز بشكل أوضح خلال انتفاضة القدس التي اندلعت 2015 جراء تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، حيث ارتبط بعمليات فردية وأخرى مزدوجة ضد الاحتلال.

أبرز من استخدموه

ومن أبرز من استخدموا “رشاش الكارلو” كان الشهيد عماد عقل، الذي نفذ في مايو/أيار 1992 عملية مسلحة ضد قائد الشرطة الإسرائيلية في قطاع غزة.

كما استخدم السلاح في عمليات نوعية أخرى، أبرزها هجوم قرب وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب في يونيو/حزيران 2016، وأسفر عن مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 6 آخرين، ونفذه شابان من بلدة يطا جنوب الخليل.

واستخدم أيضا في هجوم بباب العمود في القدس في فبراير/شباط 2016، وأسفر عن مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة عدد من الجنود.

كما عاد السلاح للظهر مجددا في هجوم باب الأسباط في القدس 2017، عندما تمكن 3 شبان من أم الفحم من قتل جنديين إسرائيليين قبل استشهادهم.

وفي عام 2022، استخدمه منفذو عملية بني براك قرب تل أبيب، التي أوقعت 5 قتلى إسرائيليين.

رمز شعبي

واكتسب “سلاح الكارلو” بعدا رمزيا بوصفه سلاحا فلسطينيا محلي الصنع، استخدمه المقاومون في مواجهة جيش الاحتلال المدجج بأحدث الأسلحة الفتاكة.

وبالرغم من بدائيته وبساطته، تحول “سلاح الكارلو” إلى أداة مؤثرة في عمليات المقاومة الفردية، ورمز يعكس إصرار الفلسطينيين على إيجاد وسائل مقاومة بقدرات بسيطة.