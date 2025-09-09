مستوطنون يضرمون النار في مشتل بمدينة نابلس في الضفة الغربية (فيديو)

أصيب 3 مواطنين فلسطينيين بحروق، مساء يوم الاثنين، عقب إحراق مستوطنين مشتلا غرب مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” نقلا عن مصادر أمنية ومحلية بأن عددا من المستعمرين أحرقوا مشتل “الجنيدي” غرب قرية دير شرف غرب نابلس، ما ألحق أضرارا وخسائر بالمكان.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة قوات الدفاع المدني وهي تحاول السيطرة على النيران في المنطقة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت إلى المستشفى 3 مواطنين أصيبوا بحروق عقب إحراق المستعمرين مشتلا في قرية دير شرف.

وكان مستوطنون أحرقوا مساء يوم الإثنين أيضا أراضي مزروعة بأشجار الزيتون في قرية يتما جنوب نابلس.

كما هاجموا مركبات المواطنين جنوب نابلس، وألحقوا أضرارا في بعضها.