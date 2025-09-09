هجوم بمسيرة يستهدف قاربا رئيسيا في أسطول الصمود قبالة تونس (فيديو)

أفادت مراسلة الجزيرة مباشر بـتعرض قارب رئيسي في أسطول الصمود لهجوم بطائرة مسيرة في ميناء سيدي بوسعيد بتونس، ما أدى إلى اشتعال النيران في المنطقة الأمامية من القارب.

يتعلق الأمر بقارب “فاميلي” الذي يرفع علم البرتغال ويقل أعضاء اللجنة التوجيهية، وكان قد انطلق من ميناء برشلونة في 31 أغسطس، ويرسو منذ مساء الأمس في ميناء سيدي بوسعيد.

وأضافت مراسلة الجزيرة مباشر أنه لم ترد أي أنباء عن خسائر بشرية أو إصابات جراء الهجوم على القارب، كما تم احتواء النيران وإخمادها من قبل الشرطة التونسية.

ونقلت مراسلة الجزيرة عن اللجنة الإعلامية لأسطول الصمود أن مسيرة ألقت مادة حارقة على قارب “فاميلي” أدت إلى اشتعال النيران.

The moment our main boat, which was carrying our steering committee members, known as the “Family Boat” was struck by a drone. https://t.co/LNSlhNmhbK — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) September 8, 2025

نشرت اللجنة الإعلامية لأسطول الصمود مقطعا مصورا قالت إنه للحظة استهداف قارب ” فاميلي” والذي كان يقل أعضاء لجنة التسيير، بهجوم نفذته طائرة مسيّرة.

فيما أكد وائل نوار، عضو الهيئة العالمية لأسطول الصمود، أن طائرة مسيّرة صغيرة ألقت قنبلة حارقة على الجزء الأمامي من السفينة المشاركة في الأسطول، مشيراً إلى أن تفاصيل الاعتداء ستكشف عنها قوات الحرس التونسي لاحقاً.

ودعا نوار الشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني في تونس إلى التواجد ودعم الأسطول في مواجهة هذا الاستهداف.

كانت المقررة الأممية المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، أعلنت على حسابها في موقع “إكس”، عن تعرض قارب رئيسي في أسطول الصمود لهجوم بطائرة مسيرة في ميناء سيدي بوسعيد بتونس وقالت: “قاربان من أسطول الصمود في طريقهما إلى تونس ويحتاجان إلى حماية عاجلة”.