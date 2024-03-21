سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 21 مارس في مصر

سجل سعر الدولار الأمريكي تراجعًا في السوق الموازية بمصر، مساء الأربعاء، حسب بيانات مواقع متابعة أسعار العملات.

سعر الدولار في البنوك

في السوق الرسمية، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 46.9 للشراء و47 للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري سجل الدولار 46.93 جنيهًا للشراء و47.03 للبيع، وفي بنك مصر 46.94 جنيهًا للشراء و47.04 للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل الدولار 46.9 جنيهًا للشراء و47 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في السوق الموازية

حسب موقع “إنفستينغ دوت كوم“، سجل سعر الدولار 47.715 جنيهًا مصريًا، حتى مساء الاثنين.