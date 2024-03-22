سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 22 مارس في مصر

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعًا في تعاملات بنوك مصر، بينما شهد سعره ارتفاعا طفيفا في السوق الموازية، مساء الخميس، حسب بيانات بنوك مصرية ومواقع متابعة أسعار العملات.

سعر الدولار في البنوك

سجل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 46.6231 للشراء و46.7231 للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه 46.62 للشراء و46.72 للبيع.

وفي بنك مصر سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه 46.7 للشراء و46.8 للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه 46.6 للشراء و46.7 للبيع.

سعر الدولار في السوق الموازية

حسب موقع “إنفستينغ دوت كوم“، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 48.243، حتى مساء الخميس.