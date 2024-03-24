سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 24 مارس في مصر

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي استقرارًا في السوق الموازية بمصر، مساء السبت، حسب بيانات مواقع متابعة أسعار العملات.

سعر الدولار في البنوك

الجمعة والسبت إجازة أسبوعية للقطاع المصرفي بمصر. وفيما يلي متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حسب المعلن على مواقع بنوك مصرية.

سجل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 46.62 للشراء و46.72 للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه 46.62 للشراء و46.72 للبيع.

وفي بنك مصر سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه 46.70 للشراء و46.80 للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه 46.60 للشراء و46.70 للبيع.

سعر الدولار في السوق الموازية

حسب موقع “إنفستينغ دوت كوم“، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 47.40، حتى مساء السبت.