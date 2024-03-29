سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مصر يوم الجمعة 29 مارس

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا طفيفًا في البنوك في مصر، خلال تعاملات يوم الخميس مقارنة بيوم الأربعاء.

وفيما يلي متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حسب المعلن على مواقع بنوك مصرية:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 47.34 للشراء و47.44 للبيع، بعدما كان سعر الأمس 47.22 للشراء و47.32 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه 47.35 للشراء و47.35 للبيع، بعدما كان سعر الأمس 47.23 للشراء و47.33 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه 47.35 للشراء و47.45 للبيع بعدما كان سعر الأمس 47.23 للشراء و47.33 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي (سي آي بي)، سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه 47.35 للشراء و47.45 للبيع، بعدما كان سعر الأمس 47.23 للشراء و47.33 للبيع.

سعر الدولار في السوق الموازية

أما في السوق الموازية، وحسب موقع “إنفستينغ دوت كوم“، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 47.91 حتى مساء الخميس، مقارنة بسعره 47.22 حتى مساء الأربعاء.