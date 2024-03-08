“تعويم الجنيه”.. كيف استقبل المصريون القرار وما تأثيره في معيشتهم؟

بين مشكك ومرحب، هكذا استقبل الشارع المصري والمتخصصون على حد سواء قرار خفض الجنيه وتعويمه، فهناك من رأى أن ذلك خطوة مهمة نحو تضييق الفارق بين سعر صرف الدولار في البنوك وسعره في السوق الموازي، وهناك من يقول إن القرار سيكون له أثر ملموس على جيب المواطن، بعدما قفزت العملة الخضراء إلى نحو 50 جنيها من 30,8 جنيها حتى صباح أمس الأربعاء، خاصة أن مصر تستورد أكثر من نصف احتياجاتها الغذائية من الخارج؛ مما يضاعف قيمة الجمارك.

ورغم التباين في الآراء، فإن رواد مواقع التواصل الاجتماعي لم يكترثوا كثيرا بمآلات سعر الدولار، وتمحوراهتمامهم بشكل أساسي حول سؤال واحد: ما تأثيرسعر صرف الدولار في الأسعار والقدرة المعيشية؟

"عايز أعرف سعر البانيه هيزيد أم لا".. ما أثر قرار تعويم الجنيه المصري في أسعار السلع في #مصر؟#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/O1o8g3D9GT — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 7, 2024

المحروقات تشعل الغلاء

وفي ظل خسارة العملة 60% من قيمتها دفعة واحدة مقابل الدولار، فور قرار تحرير الصرف، يتوقع المراقبون والخبراء أن تزيد كافة الأسعار بنفس النسبة، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة التي تدخل في جميع مراحل الإنتاج والنقل، خاصة أن المشتقات البترولية تمثل 58% من فاتورة الواردات المصرية، التي تقدر قيمتها حاليًّا بنحو 2.8 مليار دولار، والموازنة الجارية حددت الدولار بنحو 30.85 جنيها، وبعدما اقترب من 50 جنيها، سترتفع فاتورة دعم المواد البترولية، ويفاقم ذلك عجز الموازنة.

في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تم رفع أسعار البنزين بأنواعه بأكثر من 14%، ليقفز سعر “بنزين 80” الأكثر استخداما في مصر بنسبة تتجاوز 1000%، خلال 10 سنوات.

ورغم قرار خفض الجنيه، يتوقع اقتصاديون أن يستمر معدل التضخم السنوي في مصر في التباطؤ خلال الأشهر المقبلة، لأن أسعار السلع في السوق كان يتم تقديرها وفق سعر الدولار في السوق الموازية، الذي كان يفوق البنوك الرسمية بفارق كبير.

وأيد كثيرون على منصة إكس، تغريدة لرجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس قال خلالها إن الأهم هو توفير السيولة وتوافر الدولار عبر القنوات الشرعية وليس سعر الدولار.

خالص التهانى على الخطوة الجريئة الصحيحة … الآن اهم شئ هو السيولة و توافر الدولار عبر القنوات الشرعية و ليس السعر … بالتوفيق ان شالله 👏👍 https://t.co/R4A6292z1j — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) March 6, 2024

وحول فائدة القرار في ظل عدم وجود مشاريع محلية منتجة تغطي ما يتم استيراده من السلع، وعدم حل أزمة شح الدولار، وإعلان وزير المالية اليوم عن انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 50%، يجيب فخري الفقي رئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب المصري لبرنامج المسائية: “القرار هو تعويم كامل، وسيؤتي ثماره على المدى القريب”.

هل ستشهد #مصر انخفاضات أخرى في سعر صرف الجنيه؟ رئيس لجنة الموازنة بمجلس النواب المصري د. فخري الفقي يجيب#مصر #الدولار #الجنيه_المصري pic.twitter.com/R3FApY0FSH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 6, 2024

وفي أول تعليق على القرار، قال نقيب الفلاحين في تصريح صحفي: “سعر كيلو البانيه هينزل لـ150 رغم تعويم الجنيه” في وقت قفزت فيه الأسعار إلى 300 جنيه للكيلو في السوق.

نقيب الفلاحين: سعر كيلو البانيه هينزل لـ 150 رغم تعويم الجنيه

التفاصيل: https://t.co/wwuObbu325 pic.twitter.com/QEnDrlSYGV — Cairo 24 – القاهرة 24 (@cairo24_) March 7, 2024

لكن تعطش الأسواق المصرية للسلع نتيجة الأزمة الحادة في المعروض وزيادة الطلب يشي بغلاء إضافي مرتقب، خاصة أن واردات مصر من السلع تراجعت بنسبة 40% في يناير/كانون الثاني الماضي، على خلفية أزمة شحّ الدولار وتقييد الحكومة الواردات السلعية وإلغاء الدولار الجمركي منذ أكثر من عام، وكلها عوامل أدت إلى تراكم أكثر من 6 مليارات دولار من السلع في الموانئ المصرية.

المدخرات والقدرة الشرائية

وبحسبة بسيطة، يشرح الصحفي المصري جمال سلطان في تغريدة على منصة إكس، كيف يؤثر التعويم تأثيرا مباشرا في مدخرات المصريين بالجنيه، بنفس نسبة تراجع الجنيه، فمن يمتلك رصيدا بمئة ألف جنيه كانت تساوي 3200 دولار قبل التعويم، فإنها اليوم تساوي 2000 دولار فقط، لتخسر 60%، أي ما يقرب من 1200 دولار، وهو ما يضعف بطبيعة الحال القدرة الشرائية.

تخيل حجم الإحباط الذي أصاب ملايين المصريين أمس، من الطبقة المتوسطة، موظفين وأطباء ومهندسين ومحامين وصحفيين وغيرهم، الذين يتقاضون راتبا شهريا متوسطه 10 آلاف جنيه (330 دولار)، فيأتي عليهم صباح اليوم التالي مباشرة وقد هبط راتبه إلى "200 دولار"، يعني نقص 40% بقرار واحد، تخيل حجم… — جمال سلطان (@GamalSultan1) March 7, 2024

وتعليقا على ما جاء في تغريدة جمال سلطان، حذر أسامة سليمان مغردا: “للأسف لو الطبقة المتوسطة أصابها الإحباط، يبقى المحدودو الدخل والطبقة الفقيرة التي تعادل نصف الشعب أصابها الجوع والانهيار”.

للأسف

لو الطبقة المتوسطة أصابها الإحباط بل أشد

يبقى محدودي الدخل والطبقة الفقيرة التي تعادل نصف الشعب أصابها الجوع والانهيار

اذكر آيتين من قول الله تعالى لا مناص منهما

" ان الله لا يصلح عمل المفسدين "

" إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم " — Osama Soliman أسامة سليمان (@Osama_Soliman64) March 7, 2024

وعلق حساب آخر قائلا: “هروب الفئة المتوسطة من مصر لضعف الدخل وتفريغ وظائف كالأطباء والمهندسين والمدرسين هي كارثه أخرى”.

هروب تلك الفئة للبلد وتفريغ وظائف كالأطباء والمهندسين والمدرسين هي كارثه أخري — Dr/Radiologist (@dr_rad1979) March 7, 2024

قبل أيام من رمضان شهدت الأسواق ارتفاعا في سلع استراتيجية كالسكر والأرز الأبيض وزيت الطعام والفول واللبن والمعكرونة والجبن الأبيض، في ظل عدم الالتزام بتطبيق الأسعار في حدها الأقصى الذي حددته الحكومة.

وفضلًا عن الحديث عن الغلاء وضعف القدرة الشرائية وتقليص الدعم وشحّ السيولة، أركان الأزمة الاقتصادية المتشابكة، سيحصل المودعون في البنوك نسبة فوائد سالبة إذا ما تم طرح معدل التضخم الحالي من نسبة الفائدة الحالية، وذلك رغم رفع معدل الفائدة 19% خلال عامين، وهو ما دفع مصرفيين ومؤسسات دولية للقول إن مستويات الغلاء وتزايد مصروفات المصريين بسرعة الصوت، هوت بمعدّلات الادخار لتكون ضمن الأدنى عالميا عند مستوى 3% في حين تقتضي متطلبات التنمية الحقيقية معدلات في حدود 25%.