سعر صرف الدولار أمام الجنيه يوم الثلاثاء 16 إبريل في مصر

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية معاملات يوم الاثنين 15 إبريل/نيسان، مقارنة بيوم الأحد.

وفيما يلي أسعار الصرف طبقًا للمعلن على مواقع عدد من أكبر البنوك المصرية:

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سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 48.30 للشراء، و48.40 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر صرف الدولار 48.30 جنيهًا للشراء، و48.40 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبالنسبة لبنك مصر، بلغ سعر صرف الدولار 48.3 جنيهًا للشراء، و48.4 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

السعر ذاته اختتم به البنك التجاري الدولي معاملاته يوم الاثنين، وبلغ سعر صرف الدولار 48.3 جنيهًا للشراء، و48.4 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في السوق الموازية

أما في السوق الموازية، طبقًا لموقع “Investing.com”، فقد ارتفع سعر صرف الدولار عن سعره في السوق الرسمية، وبلغ 49.60 جنيهًا.