سعر الدولار|مصر

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري الخميس 25 إبريل

سعر صرف الدولار شبه ثابت في السوق المصري
سعر صرف الدولار شبه ثابت في السوق المصري (غيتي)
25/4/2024

لايزال سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ثابت تقريبا في البنوك المصرية منذ بداية شهر إبريل/نيسان الجاري. ولم يتحرك السعر بشكل ملحوظ منذ إعلان الحكومة المصرية تحرير سعر صرف الدولار في 6 مارس/آذار الماضي.

فيما يلي أسعار الصرف في بداية معاملات الخميس 25 إبريل/نيسان طبقًا للمعلن على مواقع عدد من أكبر البنوك المصرية:

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 47.8 جنيها للشراء و47.9 للبيع.

سعر صرف الدولار متقارب بين البنوك وشركات الصرافة الرسمية
سعر صرف الدولار متقارب بين البنوك وشركات الصرافة الرسمية (رويترز)

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر صرف الدولار 47.85 جنيها للشراء و 47.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر صرف الدولار 47.85 جنيها للشراء و 47.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

كان سعر صرف الدولار هو ذات السعر في البنك الأهلي وبنك مصر.

سعر الدولار في السوق الموازية

وفي السوق الموازية، طبقا لموقع investing.com  بلغ سعر صرف الدولار 47.90 جنيها.

المصدر : صحف ومواقع مصرية