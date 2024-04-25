سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري الخميس 25 إبريل

لايزال سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ثابت تقريبا في البنوك المصرية منذ بداية شهر إبريل/نيسان الجاري. ولم يتحرك السعر بشكل ملحوظ منذ إعلان الحكومة المصرية تحرير سعر صرف الدولار في 6 مارس/آذار الماضي.

فيما يلي أسعار الصرف في بداية معاملات الخميس 25 إبريل/نيسان طبقًا للمعلن على مواقع عدد من أكبر البنوك المصرية:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 47.8 جنيها للشراء و47.9 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر صرف الدولار 47.85 جنيها للشراء و 47.95 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر صرف الدولار 47.85 جنيها للشراء و 47.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

كان سعر صرف الدولار هو ذات السعر في البنك الأهلي وبنك مصر.

سعر الدولار في السوق الموازية

وفي السوق الموازية، طبقا لموقع investing.com بلغ سعر صرف الدولار 47.90 جنيها.