سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري الجمعة 26 إبريل

لا يزال سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ثابتًا تقريبًا في البنوك المصرية منذ بداية شهر إبريل/نيسان الجاري، ولم يتحرك السعر بشكل ملحوظ منذ إعلان الحكومة المصرية تحرير سعر صرف الدولار في 6 مارس/آذار الماضي.

وفيما يلي أسعار الصرف لمعاملات يوم الخميس 25 إبريل/نيسان طبقًا للمعلن على مواقع عدد من أكبر البنوك المصرية:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 47.8 جنيهًا للشراء، و47.9 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر صرف الدولار 47.85 جنيهًا للشراء، و47.95 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر صرف الدولار 47.85 جنيهًا للشراء، و47.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

كان سعر صرف الدولار هو السعر ذاته في البنك الأهلي، وبنك مصر.

سعر الدولار في السوق الموازية

وفي السوق الموازية، بلغ سعر صرف الدولار 48.46 جنيهًا طبقًا لموقع “إنفستينغ دوت كوم”.