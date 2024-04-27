سعر الدولار|مصر

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري السبت 27 إبريل

الدولار الأمريكي يواصل ارتفاعه مقارنة بالجنيه المصري
الدولار الأمريكي والجنيه المصري (غيتي)
27/4/2024-|آخر تحديث: 27/4/202412:27 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

لا يزال سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ثابتًا تقريبًا في البنوك المصرية منذ بداية شهر إبريل/نيسان الجاري، ولم يتحرك السعر بشكل ملحوظ منذ إعلان الحكومة المصرية تحرير سعر صرف الدولار في 6 مارس/آذار الماضي.

وفيما يلي أسعار الصرف لمعاملات يوم الجمعة 26 إبريل/نيسان طبقًا للمعلن على مواقع عدد من أكبر البنوك المصرية:

اقرأ أيضا

list of 3 itemsend of list

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 47.84 جنيهًا للشراء، و47.94 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر صرف الدولار 47.85 جنيهًا للشراء، و47.95 جنيهًا للبيع.

تزداد مخاوف قطاع واسع من المصريين بشأن الوضع الاقتصادي في ظل موجة الغلاء غير المسبوقة وانخفاض قيمة الجنيه (غيتي)

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر صرف الدولار 47.85 جنيهًا للشراء، و47.95 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

كان سعر صرف الدولار هو السعر ذاته في البنك الأهلي، وبنك مصر.

سعر الدولار في السوق الموازية

وفي السوق الموازية، ارتفع السعر قليلًا عن السوق الرسمية، وبلغ سعر صرف الدولار 48.32 جنيهًا طبقًا لموقع “إنفستينغ دوت كوم”.

المصدر : الجزيرة مباشر