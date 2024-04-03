سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري يوم الأربعاء 3 إبريل

ظل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ثابتًا تقريبًا في بداية معاملات الأربعاء 3 إبريل/نيسان مقارنة باليوم السابق.

وفيما يلي متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حسب المعلن على مواقع بنوك مصرية:

البنك المركزي المصري

بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 47.3474 للشراء و47.4474 للبيع.

البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار أمام الجنيه 47.11 للشراء و47.21 للبيع.

بنك مصر

وفي بنك مصر، كان السعر مطابقًا للبنك الأهلي وهو 47.11 للشراء و47.21 للبيع.

البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، كان سعر صرف الدولار مطابقًا لبنك مصر والبنك الأهلي.

سعر الدولار في السوق الموازية

وطبقًا لموقع INVESTING.COM بلغ سعر الدولار في السوق الموازية 47.16 جنيهًا، كما بلغ سعر بيع الدولار في السوق الموازية حسب موقع الصرف اليوم 47.75 جنيهًا.