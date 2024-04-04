سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري يوم الخميس 4 إبريل

ظل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري ثابتًا تقريبًا في معاملات الأربعاء 3 إبريل/نيسان مقارنة باليوم السابق، بينما ارتفع بشكل طفيف في البنوك الأخرى.

وفيما يلي متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حسب المعلن على مواقع بنوك مصرية:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 47.3474 للشراء و47.4474 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

أما في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار أمام الجنيه 47.36 للشراء و47.46 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وفي بنك مصر، كان السعر مطابقًا للبنك الأهلي وهو 47.36 للشراء و47.46 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي، كان سعر صرف الدولار مطابقًا لبنك مصر والبنك الأهلي.

سعر الدولار في السوق الموازية

وطبقًا لموقع “INVESTING.COM”، فقد ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية وبلغ 47.84 جنيهًا، بدلًا من 47.16 خلال معاملات الثلاثاء، كما بلغ سعر بيع الدولار في السوق الموازية حسب موقع الصرف اليوم 47.70 جنيهًا.