سعر الدولار

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري يوم الجمعة 5 إبريل

سعر الدولار شبه ثابت في البنوك المصرية الرسمية
سعر الدولار شبه ثابت في البنوك المصرية الرسمية (غيتي)
5/4/2024-|آخر تحديث: 5/4/202401:56 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

كان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ثابتًا تقريبًا في بداية معاملات الجمعة 5 إبريل/نيسان في البنوك المصرية الرسمية، مقارنة بمعاملات اليوم السابق.

وفيما يلي أسعار الصرف طبقًا للمعلن على مواقع مجموعة من أكبر البنوك المصرية:

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سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 47.31 للشراء و47.44 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

أما في البنك الأهلي المصري، فقد كان سعر صرف الدولار هو 47.32 للشراء و47.42 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبالنسبة لبنك مصر، فقد بلغ سعر صرف الدولار 47.34 للشراء و47.44 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

أما في البنك التجاري الدولي، فكان سعر الدولار 47.36 للشراء و47.46 للبيع.

سعر الدولار في السوق الموازية

وفي السوق الموازية، طبقًا لموقع “Investing.com”، فقد بلغ سعر الدولار 47.35 بانخفاض محدود عن سعره في اليوم السابق.

المصدر : صحف ومواقع مصرية