سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري يوم الجمعة 5 إبريل

كان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ثابتا تقريبا في بداية معاملات الجمعة 5 أبريل/نيسان في البنوك المصرية الرسمية، مقارنة بمعاملات اليوم السابق.

وفيما يلي أسعار الصرف طبقا للمعلن على مواقع مجموعة من أكبر البنوك المصرية:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 47.31 للشراء و 47.44 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

أما في البنك الأهلي المصري فقد كان سعر صرف الدولار هو 47.32 للشراء و47.42 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبالنسبة لبنك مصر فقد بلغ سعر صرف الدولار 47.34 للشراء و47.44 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

أما في البنك التجاري الدولي فكان سعر الدولار 47.36 للشراء و47.46 للبيع.

سعر الدولار في السوق الموازية

وفي السوق الموازية، طبقا لموقع Investing.com فقد بلغ سعر الدولار 47.35 بانخفاض محدود عن سعره في اليوم السابق.