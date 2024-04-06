سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري يوم السبت 6 إبريل

كان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ثابتًا في بداية معاملات السبت 6 إبريل في أغلب البنوك نظرًا لأن يوم الجمعة هو عطلة رسمية في البنوك المصرية.

وفيما يلي أسعار الصرف طبقًا للمعلن على مواقع مجموعة من أكبر البنوك المصرية:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 47.31 للشراء و47.44 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

أما في البنك الأهلي المصري، فقد كان سعر صرف الدولار هو 47.32 للشراء و47.42 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبالنسبة لبنك مصر، فقد بلغ سعر صرف الدولار 47.34 للشراء و47.44 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

أما في البنك التجاري الدولي، فكان سعر الدولار 47.32 للشراء و47.42 للبيع.

سعر الدولار في السوق الموازية

وفي السوق الموازية، طبقًا لموقع “Investing.com”، فقد بلغ سعر الدولار 47.40 بارتفاع محدود عن سعره في اليوم السابق.