سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري يوم الأحد 7 إبريل

كان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ثابتًا في بداية معاملات الأحد 7 إبريل، نظرًا لأن يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية في البنوك المصرية.

وفيما يلي أسعار الصرف طبقًا للمعلن على مواقع عدد من أكبر البنوك المصرية:

البنك المركزي المصري

بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 47.31 للشراء و47.44 للبيع.

البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، كان سعر صرف الدولار 47.32 للشراء و47.42 للبيع.

بنك مصر

وبالنسبة لبنك مصر، بلغ سعر صرف الدولار 47.34 للشراء و47.44 للبيع.

البنك التجاري الدولي

أما في البنك التجاري الدولي، فكان سعر صرف الدولار 47.32 للشراء و47.42 للبيع.

سعر الدولار في السوق الموازية

وفي السوق الموازية، طبقًا لموقع “Investing.com”، بلغ سعر الدولار 47.38 جنيهًا، وهو قريب من السعر في اليوم السابق الذي كان 47.40 جنيهًا.