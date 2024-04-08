سعر الدولار|مصر

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري يوم الاثنين 8 إبريل

سعر صرف الدولار شبه ثابت في السوق المصري
سعر صرف الدولار شبه ثابت في السوق المصري (غيتي)
8/4/2024-|آخر تحديث: 8/4/202401:14 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل طفيف في بداية معاملات الاثنين 8 إبريل/نيسان، بحيث يمكن القول إن السعر شبه ثابت في البنوك المصرية الرسمية.

وفيما يلي أسعار الصرف طبقًا للمعلن على مواقع عدد من أكبر البنوك المصرية:

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البنك المركزي المصري

بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 47.48 للشراء، و47.62 للبيع.

البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، كان سعر صرف الدولار 47.5 للشراء، و47.6 للبيع.

استقرار أسعار الصرف في مصر منذ تحريرها الشهر الماضي
استقرار أسعار الصرف في مصر منذ تحريرها الشهر الماضي (غيتي)

بنك مصر

وبالنسبة لبنك مصر، بلغ سعر صرف الدولار 47.46 للشراء، و47.56 للبيع.

البنك التجاري الدولي

أما في البنك التجاري الدولي، فكان سعر صرف الدولار 47.5 للشراء، و47.6 للبيع.

سعر الدولار في السوق الموازية

وفي السوق الموازية، طبقًا لموقع “Investing.com”، بلغ سعر الدولار 47.37 جنيهًا، وهو تقريبا السعر نفسه في اليوم السابق الذي كان 47.38 جنيهًا.

المصدر : صحف ومواقع مصرية