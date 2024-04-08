سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري يوم الاثنين 8 إبريل

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل طفيف في بداية معاملات الاثنين 8 إبريل/نيسان، بحيث يمكن القول أن السعر شبه ثابت في البنوك المصرية الرسمية.

وفيما يلي أسعار الصرف طبقًا للمعلن على مواقع عدد من أكبر البنوك المصرية:

البنك المركزي المصري

بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 47.48 للشراء و47.62 للبيع.

البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، كان سعر صرف الدولار 47.5 للشراء 47.6 للبيع.

بنك مصر

وبالنسبة لبنك مصر، بلغ سعر صرف الدولار 47.46 للشراء و 47.56 للبيع.

البنك التجاري الدولي

أما في البنك التجاري الدولي، فكان سعر صرف الدولار 47.5 للشراء و47.6 للبيع.

سعر الدولار في السوق الموازية

وفي السوق الموازية، طبقًا لموقع “Investing.com”، بلغ سعر الدولار 47.37 جنيهًا، وهو تقريبا نفس السعر في اليوم السابق الذي كان 47.38 جنيهًا.