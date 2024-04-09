سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري يوم الثلاثاء

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل طفيف في نهاية معاملات الاثنين 8 إبريل/نيسان، مقارنة بيوم الأحد.

وفيما يلي أسعار الصرف طبقًا للمعلن على مواقع عدد من أكبر البنوك المصرية:

البنك المركزي المصري

بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 47.53 للشراء، و47.63 للبيع.

البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر صرف الدولار 47.53 جنيهًا للشراء، و47.63 جنيهًا للبيع.

بنك مصر

وبالنسبة لبنك مصر، بلغ سعر صرف الدولار 47.53 جنيهًا للشراء، و47.63 جنيهًا للبيع.

البنك التجاري الدولي

أما في البنك التجاري الدولي، فكان سعر صرف الدولار 47.5 جنيهًا للشراء، و47.6 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في السوق الموازية

وفي السوق الموازية، طبقًا لموقع “Investing.com”، ارتفع أيضًا السعر بشكل طفيف، وبلغ سعر الدولار 47.93 جنيهًا، وذلك بعدما بلغ يوم الأحد 47.37 جنيهًا.