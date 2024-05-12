سعر الدولار|مصر

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري الأحد 12 مايو

الجنيه المصري
استقرار سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار (رويترز)
12/5/2024-|آخر تحديث: 12/5/202412:59 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

لا يزال سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ثابتًا تقريبًا في البنوك المصرية منذ أسابيع عدة، ولم يتحرك السعر بشكل ملحوظ منذ إعلان الحكومة تحرير سعر صرف الدولار في 6 مارس/آذار الماضي.

وفيما يلي أسعار الصرف طبقًا للمعلن على مواقع عدد من أكبر البنوك المصرية بنهاية معاملات السبت.

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سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 47.28 جنيهًا للشراء، و47.38 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري 47.3 جنيهًا للشراء، و47.4 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري لا يزال ثابتًا تقريبًا في البنوك المصرية منذ بداية إبريل/نيسان (غيتي – أرشيفية)

سعر الدولار في بنك مصر

وبلغ سعر صرف الدولار في بنك مصر 47.3 جنيهًا للشراء، و47.4 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 47.3 جنيهًا للشراء، و47.4 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في السوق الموازية

وفي السوق الموازية، ارتفع السعر قليلًا عن السوق الرسمية، ووصل سعر صرف الدولار إلى 48.65 جنيهًا، طبقًا لموقع “إنفستينغ دوت كوم”، مساء السبت.

المصدر : الجزيرة مباشر