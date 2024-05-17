سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري الجمعة 17 مايو

لا يزال سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ثابتًا تقريبًا في البنوك المصرية منذ أسابيع عدة، ولم يتحرك السعر بشكل ملحوظ منذ إعلان الحكومة المصرية تحرير سعر صرف الدولار في 6 مارس/آذار الماضي.

وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بشكل طفيف في غالبية البنوك المصرية، فيما انخفض بشكل ملحوظ في السوق السوداء.

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وفيما يلي أسعار الصرف طبقًا للمعلن على مواقع عدد من أكبر البنوك المصرية في نهاية معاملات الخميس:

البنك المركزي المصري

بلغ سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 46.85 جنيهًا للشراء، و46.94 جنيهًا للبيع، مرتفعًا عن سعره أمس الذي كان 46.78 جنيهًا للشراء، و46.91 جنيهًا للبيع.

البنك الأهلي المصري

بلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري 46.86 جنيهًا للشراء، و46.96 جنيهًا للبيع.

بنك مصر

بلغ سعر صرف الدولار في بنك مصر 46.86 جنيهًا للشراء، و46.96 جنيهًا للبيع.

البنك التجاري الدولي

بلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 46.86 جنيهًا للشراء، و46.96 جنيهًا للبيع، وهو السعر ذاته في كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في السوق الموازية

بلغ سعر صرف الدولار الخميس في السوق الموازية 45.99 جنيهًا مقابل 46.85 جنيهًا للدولار الأربعاء، طبقًا لموقع “إنفستينغ دوت كوم”، وموقع الصرف اليوم.