سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري 19 مايو

لا يزال سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ثابتًا تقريبًا في البنوك المصرية منذ أسابيع عدة، ولم يتحرك السعر بشكل ملحوظ منذ إعلان الحكومة المصرية تحرير سعر صرف الدولار في السادس من مارس/آذار الماضي.

وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بشكل طفيف في غالبية البنوك المصرية، بينما ارتفع بشكل طفيف في السوق السوداء (الموازية).

وفيما يلي أسعار الصرف طبقًا للمعلن على مواقع عدد من أكبر البنوك المصرية في معاملات الأحد:

البنك المركزي المصري

بلغ سعر صرف الدولار 46.85 جنيهًا للشراء، و46.94 جنيهًا للبيع.

البنك الأهلي المصري

بلغ سعر صرف الدولار 46.79 جنيهًا للشراء، و46.89 جنيهًا للبيع.

بنك مصر

بلغ سعر صرف الدولار 46.8 جنيهًا للشراء، و46.9 جنيهًا للبيع.

البنك التجاري الدولي

بلغ سعر صرف الدولار 46.78 جنيهًا للشراء، و46.88 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في السوق الموازية

بلغ سعر صرف الدولار، الأحد، في السوق الموازية 46.16 جنيهًا مقابل 45.99 جنيهًا للدولار خلال معاملات السبت، طبقًا لموقع “إنفستينغ دوت كوم”، وموقع الصرف اليوم.