سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 21 مايو

لا يزال سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ثابتًا تقريبًا في البنوك المصرية منذ أسابيع عدة، ولم يتحرك السعر بشكل ملحوظ منذ إعلان الحكومة المصرية تحرير سعر صرف الدولار في 6 من مارس/آذار الماضي.

وفيما يلي أسعار الصرف طبقًا للمعلن على مواقع عدد من أكبر البنوك المصرية.

البنك المركزي المصري

بلغ سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 46.5 جنيهًا للشراء، و46.6 جنيهًا للبيع.

البنك الأهلي المصري

بلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري 46.59 جنيهًا للشراء، و46.69 جنيهًا للبيع.

بنك مصر

وبلغ سعر صرف الدولار في بنك مصر 46.59 جنيهًا للشراء، و46.69 جنيهًا للبيع.

البنك التجاري الدولي

بلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 46.59 جنيهًا للشراء، و46.69 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في السوق الموازية

وفي السوق الموازية، بلغ سعر صرف الدولار 46.1 جنيهًا طبقًا لموقع “إنفستينغ دوت كوم“، مساء الاثنين.

أسعار الفائدة

وتترقب الأوساط المالية في مصر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وقراراته بشأن أسعار الفائدة، وهو أول اجتماع للّجنة منذ وقّعت مصر اتفاق قرض موسَّع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في السادس من مارس في إطار اتفاقه مع الصندوق، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.