سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري الأربعاء 22 مايو

لا يزال سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ثابتًا تقريبًا في البنوك المصرية منذ أسابيع عدة، ولم يتحرك السعر بشكل ملحوظ منذ إعلان الحكومة المصرية تحرير سعر صرف الدولار في 6 من مارس/آذار الماضي.

وفيما يلي أسعار الصرف طبقًا للمعلن على مواقع عدد من أكبر البنوك المصرية اليوم الأربعاء:

البنك المركزي المصري

بلغ سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 46.59 جنيهًا للشراء و46.69 جنيهًا للبيع.

البنك الأهلي المصري

بلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري 46.6 جنيهًا للشراء و46.7 جنيهًا للبيع.

بنك مصر

بلغ سعر صرف الدولار في بنك مصر 46.6 جنيهًا للشراء و46.7 جنيهًا للبيع.

البنك التجاري الدولي

بلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 46.6 جنيهًا للشراء و46.7 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في السوق الموازية

أما في السوق الموازية، فقد بلغ سعر صرف الدولار 46.7 جنيهًا للدولار، طبقًا لموقع “إنفستينغ”.