سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري الجمعة 23 مايو

لا يزال سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ثابتًا تقريبًا في البنوك المصرية منذ أسابيع عدة، ولم يتحرك السعر بشكل ملحوظ منذ إعلان الحكومة المصرية تحرير سعر صرف الدولار في 6 من مارس/آذار الماضي.

وفيما يلي أسعار الصرف طبقًا للمعلن على مواقع عدد من أكبر البنوك المصرية بنهاية معاملات الخميس:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 47.06 جنيهًا للشراء، و47.16 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري 47.1 جنيهًا للشراء، و47.2 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدولار في بنك مصر 47.1 جنيهًا للشراء، و47.2 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي هو السعر ذاته في بنك مصر والبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في السوق الموازية

أما بالنسبة للسوق الموازية فقد بلغ سعر صرف الدولار 47.1 جنيهًا حسب موقع “إنفستينغ.كوم”.