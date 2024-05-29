سعر الدولار|مصر

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري الأربعاء 29 مايو

سعر صرف الدولار ثابت في السوق المصري
سعر صرف الدولار ثابت في السوق المصرية (غيتي)
29/5/2024-|آخر تحديث: 29/5/202401:27 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

لا يزال سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ثابتًا تقريبًا في البنوك المصرية منذ أسابيع عدة، ولم يتحرك السعر بشكل ملحوظ منذ إعلان الحكومة المصرية تحرير سعر صرف الدولار في 6 من مارس/آذار الماضي.

وفيما يلي أسعار الصرف طبقًا للمعلن على مواقع عدد من أكبر البنوك المصرية بنهاية معاملات الثلاثاء.

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البنك المركزي المصري

بلغ سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 47.45 جنيهًا للشراء، و47.58 جنيهًا للبيع.

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة
(غيتي)

البنك الأهلي المصري

بلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري  47.46 جنيهًا للشراء، و47.56 جنيهًا للبيع.

بنك مصر

بلغ سعر صرف الدولار في بنك مصر 47.46 جنيهًا للشراء، و47.56 جنيهًا للبيع.

البنك التجاري الدولي

بلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 47.46 جنيهًا للشراء، و47.56 جنيهًا للبيع.

السوق الموازية

وفي السوق الموازية، بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 47.58 وفقًا لموقع “إنفستينغ.كوم”.

المصدر : صحف ومواقع مصرية