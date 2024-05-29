سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري الأربعاء 29 مايو
29/5/2024-|آخر تحديث: 29/5/202401:27 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
لا يزال سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ثابتًا تقريبًا في البنوك المصرية منذ أسابيع عدة، ولم يتحرك السعر بشكل ملحوظ منذ إعلان الحكومة المصرية تحرير سعر صرف الدولار في 6 من مارس/آذار الماضي.
وفيما يلي أسعار الصرف طبقًا للمعلن على مواقع عدد من أكبر البنوك المصرية بنهاية معاملات الثلاثاء.
اقرأ أيضاlist of 4 items
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري الجمعة 23 مايو
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري السبت 25 مايو
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري الثلاثاء 27 مايو
البنك المركزي المصري
بلغ سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 47.45 جنيهًا للشراء، و47.58 جنيهًا للبيع.
البنك الأهلي المصري
بلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري 47.46 جنيهًا للشراء، و47.56 جنيهًا للبيع.
بنك مصر
بلغ سعر صرف الدولار في بنك مصر 47.46 جنيهًا للشراء، و47.56 جنيهًا للبيع.
البنك التجاري الدولي
بلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 47.46 جنيهًا للشراء، و47.56 جنيهًا للبيع.
السوق الموازية
وفي السوق الموازية، بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 47.58 وفقًا لموقع “إنفستينغ.كوم”.
المصدر : صحف ومواقع مصرية