سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري الجمعة 3 مايو

لا يزال سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ثابتًا تقريبًا في البنوك المصرية منذ عدة أسابيع، ولم يتحرك السعر بشكل ملحوظ منذ إعلان الحكومة المصرية تحرير سعر صرف الدولار في 6 مارس/آذار الماضي.

وفيما يلي أسعار الصرف طبقًا للمعلن على مواقع عدد من أكبر البنوك المصرية في نهاية معاملات الخميس 2 مايو. ويلاحظ أن سعر الصرف في مختلف البنوك كان هو ذاته السعر المعلن من قبل البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 47.90 جنيها للشراء، و48 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي 47.90 جنيها للشراء، و48 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

كان سعر صرف الدولار مطابقا لذات السعر في البنك الأهلي والبنك المركزي.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

كان سعر الصرف مطابقا للسعر في البنك الأهلي والبنك المركزي.

سعر الدولار في السوق الموازية

طبقا لموقع investing.com فقد بلغ سعر صرف الدولار 47.95 جنيها.