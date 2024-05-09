سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري الخميس 9 مايو

لا يزال سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ثابتًا تقريبًا في البنوك المصرية منذ أسابيع عدة، ولم يتحرك السعر بشكل ملحوظ منذ إعلان الحكومة المصرية تحرير سعر صرف الدولار في 6 مارس/آذار الماضي.

وفيما يلي أسعار الصرف طبقًا للمعلن على مواقع عدد من أكبر البنوك المصرية في نهاية معاملات الأربعاء 8 مايو.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 47.50 جنيها للشراء، 47.60 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي 47.5 جنيهًا للشراء، 47.60 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

كان سعر صرف الدولار في بنك مصر 47.51 جنيها للشراء، 47.61 جنيها للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

كان سعر الصرف في البنك التجاري الدولي مطابقًا للسعر في البنك الأهلي والبنك المركزي.

سعر الدولار في السوق الموازية

وفي السوق الموازية، وطبقا لموقع invstingcom بلغ سعر صرف الدولار 47.50 جنيهًا.