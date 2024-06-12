سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري الأربعاء 12 يونيو
12/6/2024
لا يزال سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ثابتًا تقريبًا في البنوك المصرية منذ عدة أشهر، ولم يتحرك السعر بشكل ملحوظ منذ إعلان الحكومة المصرية تحرير سعر صرف الدولار في السادس من مارس/آذار الماضي.
وفيما يلي أسعار الصرف طبقًا للمعلن على مواقع عدد من أكبر البنوك المصرية بنهاية معاملات الثلاثاء.
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سعر الدولار في البنك المركزي المصري
بلغ سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 47.48 جنيهًا للشراء، و47.62 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
بلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري 47.51 جنيهًا للشراء، و47.61 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
بلغ سعر صرف الدولار في بنك مصر 47.51 جنيهًا للشراء، و47.61 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
بلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 47.51 جنيهًا للشراء، و47.61 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار في السوق الموازية
وفي السوق الموازية، بلغ سعر صرف الدولار 47.55 جنيهًا، وفقًا لموقع “إنفستينغ.كوم”.
المصدر : صحف ومواقع مصرية