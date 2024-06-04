سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 4 يونيو

لا يزال سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ثابتًا تقريبًا في البنوك المصرية منذ أسابيع عدة، ولم يتحرك السعر بشكل ملحوظ منذ إعلان الحكومة المصرية تحرير سعر صرف الدولار في 6 من مارس/آذار الماضي.

وأعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الاثنين، تكليف مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، بعد تقديم الأخير استقالة حكومته في وقت سابق الاثنين.

وفيما يلي أسعار الصرف طبقًا للمعلن على مواقع عدد من أكبر البنوك المصرية بنهاية معاملات الاثنين.

البنك المركزي المصري

بلغ سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 47.08 جنيهًا للشراء، و47.18 جنيهًا للبيع.

البنك الأهلي المصري

بلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري 47.1 جنيهًا للشراء، و47.2 جنيهًا للبيع.

بنك مصر

بلغ سعر صرف الدولار في بنك مصر 47.1 جنيهًا للشراء، و47.2 جنيهًا للبيع.

البنك التجاري الدولي

بلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 47.1 جنيهًا للشراء، و47.2 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في السوق الموازية

وفي السوق الموازية، بلغ سعر صرف الدولار 46.16 جنيهًا، وفقًا لموقع “إنفستينغ.كوم“.

أذون خزانة

وقال البنك المركزي المصري، الاثنين، إنه باع أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 500.6 مليون دولار في عطاء بمتوسط ​​عائد 5.149%.