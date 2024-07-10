سعر الدولار|مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 10 يوليو

ارتفاع طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
ارتفاع طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه (غيتي)
10/7/2024

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا طفيفًا خلال الأيام الأخيرة في البنوك الرسمية المصرية.

وظل السعر ثابتًا تقريبًا ولم يتحرك سوى بشكل محدود، منذ إعلان الحكومة المصرية تحرير سعر صرف الدولار في السادس من مارس/آذار الماضي.

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وفيما يلي أسعار الصرف اليوم الأربعاء 10 يوليو طبقًا للمعلن على مواقع عدد من أكبر البنوك المصرية:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 48.02 جنيهًا للشراء، و48.15 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري 48.02 جنيها للشراء، و48.12 جنيهًا للبيع.

مقر بنك مصر في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة
مقر بنك مصر في “العاصمة الإدارية الجديدة” شرق القاهرة (رويترز)

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدولار في بنك مصر 48.02 جنيهًا للشراء، و48.12 جنيهًا للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 48.02 جنيهًا للشراء، و48.12 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في السوق الموازية

بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية 48.05 جنيهًا، طبقًا لموقع “إنفستينغ.كوم”.

المصدر : صحف ومواقع مصرية