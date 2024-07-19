سعر الدولار مقابل الجنيه المصري الجمعة 19 يوليو
19/7/2024-|آخر تحديث: 19/7/202412:37 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا طفيفًا خلال التعاملات في مصر، علمًا بأن السعر ظل ثابتًا تقريبًا ولم يتحرك بشكل ملحوظ منذ إعلان الحكومة المصرية تحرير سعر صرف الدولار في السادس من مارس/آذار الماضي.
وفيما يلي أسعار الصرف طبقًا للمعلن على مواقع عدد من أكبر البنوك المصرية:
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سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الجمعة 12 يوليو
البنك المركزي المصري
بلغ سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 48.20 جنيهًا تقريبًا للشراء، و48.30 جنيهًا للبيع.
البنك الأهلي المصري
بلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري 48.20 جنيهًا للشراء، 48.30 جنيهًا للبيع.
بنك مصر
بلغ سعر صرف الدولار في بنك مصر 48.20 جنيهًا للشراء، و48.30 جنيهًا للبيع.
البنك التجاري الدولي
بلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 48.20 جنيهًا للشراء، و48.30 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار في السوق الموازية
وفي السوق الموازية، بلغ سعر صرف الدولار 48.25 جنيهًا تقريبًا، وفقًا لموقع “إنفستينغ.كوم“.
المصدر : صحف ومواقع مصرية