سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 20 يوليو

لم يتغير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بنهاية معاملات الأسبوع المنصرم، بعد أن ارتفع بشكل طفيف في وقت سابق.

وظل سعر صرف الدولار ثابتًا تقريبًا ولم يتحرك بشكل ملحوظ منذ إعلان الحكومة المصرية تحرير سعر صرف الدولار في السادس من مارس/آذار الماضي.

وفيما يلي أسعار الصرف طبقًا للمعلن على مواقع عدد من أكبر البنوك المصرية:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 48.20 جنيهًا تقريبًا للشراء، و48.30 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري 48.20 جنيهًا للشراء، 48.30 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدولار في بنك مصر 48.20 جنيهًا للشراء، و48.30 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 48.20 جنيهًا للشراء، و48.30 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في السوق الموازية

وفي السوق الموازية، بلغ سعر صرف الدولار 48.26 جنيهًا تقريبًا، وفقًا لموقع “إنفستينغ.كوم“.