سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 5 يوليو

كان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ثابتًا تقريبًا في بداية معاملات الجمعة في كل من السوق الرسمية والسوق الموازية.

وظل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ثابتًا تقريبًا، ولم يتحرك بشكل ملحوظ منذ إعلان الحكومة المصرية تحرير سعر صرف الدولار في السادس من مارس/آذار الماضي.

وفيما يلي سعر صرف الدولار حسب المعلن في مجموعة من أكبر البنوك المصرية:

سعر الدولار البنك المركزي المصري

بلغ سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 47.96 جنيهًا للشراء، و48.06 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري 47.94 جنيهًا للشراء، و48.04 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدولار في بنك مصر 47.94 جنيهًا للشراء، و48.04 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 47.94 جنيهًا للشراء، و48.04 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في السوق الموازية

بلغ سعر الصرف في السوق الموزاية 47.99 جنيهًا، حسب موقع “إنفستينغ.كوم”.