سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 5 يوليو

سعر صرف الدولار شبه ثابت في البنوك المصرية
سعر صرف الدولار شبه ثابت في البنوك المصرية (غيتي)
5/7/2024-|آخر تحديث: 5/7/202401:14 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

كان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ثابتًا تقريبًا في بداية معاملات الجمعة في كل من السوق الرسمية والسوق الموازية.

وظل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ثابتًا تقريبًا، ولم يتحرك بشكل ملحوظ منذ إعلان الحكومة المصرية تحرير سعر صرف الدولار في السادس من مارس/آذار الماضي.

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وفيما يلي سعر صرف الدولار حسب المعلن في مجموعة من أكبر البنوك المصرية:

سعر الدولار البنك المركزي المصري

بلغ سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 47.96 جنيهًا للشراء، و48.06 جنيهًا للبيع.

لمقر الجديد للبنك المركزي المصري في “العاصمة الإدارية الجديدة” شرق القاهرة
المقر الجديد للبنك المركزي المصري في “العاصمة الإدارية الجديدة” شرق القاهرة (رويترز)

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري 47.94 جنيهًا للشراء، و48.04 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدولار في بنك مصر 47.94 جنيهًا للشراء، و48.04 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 47.94 جنيهًا للشراء، و48.04 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في السوق الموازية

بلغ سعر الصرف في السوق الموزاية 47.99 جنيهًا، حسب موقع “إنفستينغ.كوم”.

المصدر : مواقع وصحف مصرية