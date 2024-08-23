سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري الجمعة 23 أغسطس

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري نسبيا خلال شهر أغسطس/آب الجاري، وتخطى 49 جنيها مصريا للدولار في البنوك الرسمية، ثم عاد ليستقر عند سعر قريب من هذا المستوى.

وكان سعر صرف الدولار ظل ثابتًا تقريبًا، حتى شهر أغسطس/آب الجاري، منذ إعلان الحكومة المصرية تحرير سعر صرف الجنيه في السادس من مارس/آذار الماضي، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على حزمة من الإجراءات الاقتصادية للحصول على دفعات من قرض بقيمة 8 مليارات دولار.

وفيما يلي أسعار الصرف الجمعة 23 أغسطس/آب طبقًا للمعلن على مواقع عدد من أكبر البنوك المصرية:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 48.74 جنيهًا للشراء، و 48.84 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري 48.73 جنيهًا للشراء، 48.83 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدولار في بنك مصر 48.73 جنيهًا للشراء، و 48.83 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 48.73 جنيهًا للشراء، و48.83 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في السوق الموازية

بلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية 48.78 جنيها وفقا لموقع investing.com.