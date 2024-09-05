الدولار يتراجع عالميا.. تعرف إلى سعره في السوق المصرية

تراجع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسة بعد أن أشارت بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة لشهر يوليو/تموز إلى ضعف سوق العمل، الأمر الذي أدى إلى تزايد احتمالات أن ينفذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) خفضًا أكبر لأسعار الفائدة.

وعزز متعاملون، الأربعاء، المراهنات على أن يخفض الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة نصف نقطة مئوية في اجتماعه المقبل، بعد أن أظهرت البيانات أن فرص العمل المتاحة في يوليو/تموز انخفضت إلى أدنى مستوى في 3 سنوات ونصف السنة.

وتأتي بيانات الأربعاء قبل تقرير الوظائف في الولايات المتحدة الذي يصدر الجمعة، الذي قد يقدم للمستثمرين أدلة على توقيت خفض أسعار الفائدة ووتيرته.

ارتفاع اليورو والإسترليني والدولار الكندي

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسة 0.3% إلى 101.4، وفي مقابل الين، انخفض الدولار 1% إلى 144.07 ينًا في أدنى مستوى في أسبوع مع تداول الأسواق المالية العالمية على نحو يميل إلى تجنب المخاطرة على نطاق واسع.

وارتفع اليورو 0.2% إلى 1.107075 دولار، متعافيًا من الانخفاضات الهامشية في وقت سابق من الجلسة.

وارتفع الدولار الكندي 0.3% مقابل نظيره الأمريكي، الأربعاء، بعد أن خفض بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى 4.25% كما كان متوقعًا، لكنه عبّر عن قلقه من أن النمو الأضعف من المتوقع قد يعني انخفاض التضخم بسرعة أكبر مما يلزم.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.3138 دولار، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى عند 1.31010 دولار ليلًا.

سعر الدولار في السوق المصرية

وفيما يلي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في مجموعة من أكبر البنوك المصرية:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري 48.42 جنيهًا للشراء، و48.56 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري 48.43 جنيهًا للشراء، و48.53 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري 48.43 جنيهًا للشراء، و48.53 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري 48.43 جنيهًا للشراء، و48.53 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في السوق الموازية

بلغ سعر صرف الدولار 48.46 جنيهًا في السوق الموازية حسب موقع “إنفستنغ.كوم”.