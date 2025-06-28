الدولار يقترب من أدنى مستوياته في 3 سنوات.. تعرَّف على سعره في مصر

اقترب سعر صرف الدولار، الجمعة، من أدنى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف العام مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، إذ راهن المتعاملون على تخفيضات أكبر لأسعار الفائدة الأمريكية.

وشهد اليورو ارتفاعا طفيفا في التعاملات الأوروبية المبكرة، بعد أن أظهرت أحدث البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في فرنسا بأكثر من المتوقع في يونيو/حزيران.

وبحلول الساعة 12:44 بتوقيت غرينتش، الجمعة، صعد اليورو 0.26% إلى 1.173 دولار، بفارق ضئيل عن 1.1745 دولار الذي سجله في الجلسة الماضية، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر/أيلول 2021.

وبلغ الفرنك السويسري 0.7971 دولار في أحدث التداولات، مرتفعا إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات.

واستقر الين عند 144.47 للدولار، بينما سجل الجنيه الإسترليني 1.3745 دولار في أحدث التداولات، أي أقل بقليل من أعلى مستوى له في أكتوبر/تشرين الأول 2021 عند 1.37701 دولار الذي لامسه الخميس.

ضغوط ترامب لتخفيض سعر الفائدة

وينصبّ تركيز السوق هذا الأسبوع على السياسة النقدية الأمريكية، مع انحسار الاضطرابات الجيوسياسية التي نجمت عن الصراع بين إسرائيل وإيران بعد وقف إطلاق النار الذي يبدو صامدا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد شن هجوما عنيفا على رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، ووصفه بأنه “شخص غبي وعنيد”، وذلك لرفضه تخفيض سعر الفائدة.

وأدى حديث ترامب مبكرا عن اختياره للرئيس القادم للاحتياطي الفيدرالي، الذي من المتوقع أن يكون أكثر ميلا إلى تخفيض سعر الفائدة، إلى زيادة احتمالات خفض أسعار الفائدة التي تؤثر بدورها في سعر صرف الدولار.

كما فُسرّت إفادة جيروم باول في الكونغرس هذا الأسبوع على أنه أصبح أكثر ميلا إلى التيسير النقدي، مما زاد من توقعات خفض أسعار الفائدة، وتنتهي مدة باول في المنصب في مايو/أيار 2026.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، أكثر من 10% هذا العام مع تأجيج رسوم ترامب الجمركية للمخاوف بشأن النمو في الولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل.

وسينصبّ اهتمام المستثمرين أيضا على التقدم المحرَز نحو إبرام الاتفاقات التجارية قبل الموعد النهائي الذي يحل في التاسع من يوليو/تموز لفرض رسوم جمركية أمريكية “مضادة”، إذ تسعى الدول جاهدة للتوصل إلى اتفاقات قبل انتهاء المهلة.

سعر صرف الدولار في مصر

وفي مصر، تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه نسبيا بنهاية معاملات الأسبوع الجاري، بعد أن ارتفع إلى نحو 50.80 جنيها للدولار الواحد أخيرا.

وبلغ سعر صرف الدولار يوم الجمعة 49.85 جنيها للشراء، و49.95 جنيها للبيع في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي.

ويُلاحَظ ثبات سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك بنهاية معاملات الأسبوع الجاري، الأمر الذي يشير إلى حالة من استقرار السعر في البنوك المصرية حاليا.