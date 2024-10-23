الذهب يقفز إلى ذروة قياسية في السوق العالمية.. تعرّف على سعره في مصر

ارتفع الذهب بنسبة 1% ليبلغ أعلى مستوى على الإطلاق يوم الثلاثاء، إذ عززت عوامل سياسية واقتصادية من الطلب على الملاذ الآمن.

وأسهمت حالة الغموض بشأن الانتخابات الأمريكية، والحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب توقعات بمزيد من التيسير النقدي من جانب الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، من مكاسب الذهب.

وبحلول الساعة 16:25 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 2746.69 دولارًا للأونصة (الأوقية) بعد أن سجل مستوًى قياسيًّا عند 2748.23 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.8% إلى 2759.8 دولارًا للأوقية.

يُذكر أن الذهب صعد بأكثر من 32% منذ بداية العام الجاري، محققًا مستويات قياسية متعددة.

أسباب ارتفاع سعر الذهب

وقال بيتر إيه. جرانت، نائب الرئيس وكبير محللي المعادن في زانز ميتالز “بالتأكيد إذا تفاقم الصراع في الشرق الأوسط، فقد يصل الذهب إلى 3000 دولار قبل نهاية العام أو الربع الأول من العام المقبل حسب ترجيحي”.

وأضاف أن ميل العديد من البنوك المركزية الرئيسية إلى خفض أسعار الفائدة عامل آخر يقود إلى الارتفاع في أسعار الذهب. وتزيد أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية حيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.

وقال محللون في بنك “بي.إن.بي باريبا” في مذكرة إن احتدام المنافسة بين المرشحين للرئاسة الأمريكية “خلق حالة من عدم اليقين في النتائج، وهو ما كان داعمًا للذهب”.

أسعار الذهب في مصر

وتحركت أسعار الذهب في السوق المصرية في الاتجاه الصعودي ذاته. وفيما يلي أسعار الذهب في مصر وفقًا لموقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تشمل المصنعية والضرائب.

عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في مصر 3735 جنيهًا.

عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 في مصر 3201 جنيه.

عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 في مصر 4268 جنيهًا.

عيار 14

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 14 في مصر 2490 جنيهًا.

جنيه الذهب

وبلغ متوسط سعر جنيه الذهب في مصر 33355 جنيهًا.