الذهب يرتفع عالميا بعد التصعيد بين روسيا وأوكرانيا.. تعرف على سعره في السوق المصري

ارتفعت أسعار الذهب الخميس للجلسة الرابعة على التوالي، وبلغت أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع مدعومة بزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن مع تصاعد الاشتباكات بين روسيا وأوكرانيا.

وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2670.49 دولار للأوقية بحلول الساعة 1848 بتوقيت غرينتش. وصعدت أيضا العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 2674.90 دولار للأوقية.

وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز هناك “عامل جيوسياسي رئيسي لعب دورا في سوق الذهب على مدى الأيام القليلة الماضية – التوتر المتزايد بين أوكرانيا وروسيا ربما كان الأكثر أهمية”.

وتتدفق الاستثمارات إلى أصول الملاذ الآمن خلال الأزمات العالمية، إذ ارتفع الذهب إلى مستويات غير مسبوقة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

ومع استخدام الولايات المتحدة لحق النقض ضد قرار بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا، تظل المخاطر الجيوسياسية مرتفعة، مما يضمن استمرار جاذبية الذهب.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية أربعة بالمئة منذ يوم الاثنين، وهو أفضل أداء لها منذ أبريل/نيسان، بعد أن تعافت من أشد انخفاض أسبوعي لها في أكثر من ثلاث سنوات الأسبوع الماضي.

ويتوقع محللون أن تؤدي الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى زيادة نسبة التضخم في الولايات المتحدة، مما يحد من قدرة الاحتياطي الفيدالي الأمريكي (البنك المركزي) على تخفيض سعر الفائدة.

أسعار الذهب في السوق المصرية

وانعكس ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمي على السوق المصري، إذ تحركت أسعار أنواع الذهب المختلفة صعودا في ذات الاتجاه العالمي.

وفيما يلي أسعار الذهب في السوق المصري وفقًا لموقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تشمل المصنعية والضرائب:

سعر الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في مصر3735 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 في مصر 3201 جنيه.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 في مصر 4268 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 14 في مصر 2490 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وبلغ متوسط سعر جنيه الذهب في مصر 29880 جنيهًا.