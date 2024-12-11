الذهب يرتفع لأعلى مستوياته في أسبوعين وسعره يقفز في السوق المصرية

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، قرب أعلى مستوياتها عالميا في أسبوعين، وسط توقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، وقبل صدور تقرير مرتقب عن التضخم في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 1038 بتوقيت “جرينتش”، استقر الذهب عند 2693.80 دولارًا للأوقية (الأونصة)، وبلغ أعلى مستوياته منذ 25 نوفمبر/تشرين الثاني في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2724.10 دولارًا.

وقالت رونا أوكونيل المحللة لدى “ستون إكس” إن الأسواق تركز على بيانات التضخم القادمة، وتتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، أي ربع نقطة مئوية، الأسبوع المقبل.

تأثير التطورات السياسية

وذكرت أوكونيل أن أسعار الذهب ظلت ثابتة لكنها تظهر علامات انتعاش، وأن ارتفاعها الأخير جاء مدفوعا بتغيير النظام في سوريا، وتقارير عن استئناف الصين شراء الذهب مما دفعه إلى أقصى نطاق سعري من دون أن يتجاوزه.

وذكرت أن الاهتمام سينصب على كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي بعد اجتماع المجلس الأسبوع المقبل، سعيا لمزيد من الوضوح بشأن السياسة النقدية.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين، ومن المتوقع أن يسجل المؤشر ارتفاعا 0.3% على أساس شهري و3.3% على أساس سنوي.

ويعدّ الذهب استثمارا آمنا خلال الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، ويتجه إلى الارتفاع مع تخفيض سعر الفائدة على أذون الخزانة الأمريكية التي تشكل عائدا مضمونا للمستثمرين، حيث يدفع هذا التخفيض المستثمرين للبحث عن بدائل أخرى مثل الذهب.

أسعار الذهب في السوق المصرية

وفي مصر قفزت أسعار الذهب بعد الزيادة التي شهدها سعر صرف الدولار مؤخرا، حيث ارتفع إلى نحو 50.6 جنيها للشراء، و50.7 جنيها للبيع وفق السعر المعلن من جانب البنك المركزي المصري.

وفي بنوك رئيسة في مصر، مثل البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، بلغ سعر صرف الدولار السعر نفسه تقريبا المعلن من جانب البنك المركزي المصري.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المصرية بعوامل عدة، منها سعره في السوق العالمية وسعر صرف الدولار، ومدى الإقبال على شراء المعدن النفيس.

وفيما يلي أسعار الذهب في السوق المصرية وفقًا لموقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تشمل المصنعية والضرائب.

سعر الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في مصر 3860 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 في مصر 3308.5 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 في مصر 4411.5 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 14 في مصر 2573.25 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وبلغ متوسط سعر جنيه الذهب في مصر 30880 جنيهًا.