الذهب يرتفع عالميا مجددا بعد تخفيض الفائدة الأمريكية.. تعرف إلى سعره في مصر

ارتفع سعر الذهب في الأسواق العالمية بعد أن أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الأربعاء، تخفيض سعر الفائدة الأمريكية بربع نقطة لتصل ما بين 4.25% إلى 4.50%.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 2617.96 دولارًا للأوقية (الأونصة)، لكن العقود الأمريكية الآجلة للذهب تراجعت 0.8% إلى 2632 دولارًا.

يذكر أن تخفيض سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية ذات العائد المضمون يؤدي إلى تحول المستثمرين إلى بدائل أخرى مثل الذهب.

غير أن التوقعات بأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية سيكون بوترة أقل في العام المقبل 2025 أدت إلى ارتفاع محدود في سعر الذهب عالميا.

وتتوقع الأسواق حاليا أن يترك البنك سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يومي 28 و29 يناير/كانون الثاني 2025.

ويرى محللون أن السياسات الاقتصادية التي أعلن عنها الرئيس المنتخب دونالد ترامب سوف تؤدي لارتفاع مستوى التضخم، الأمر الذي سيؤدي لتخفيض أقل مما كان متوقعا في سعر الفائدة قبل فوز ترامب.

سعر الذهب في السوق المصرية

وتحركت أسعار الذهب في السوق المصرية صعودا بالتوافق مع الأسعار في السوق العالمية.

وفيما يلي أسعار الذهب في السوق المصرية وفقًا لموقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تشمل المصنعية والضرائب:

سعر الذهب عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في مصر 3695 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 في مصر 3167.25 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 في مصر 4222.75 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 14 في مصر 2463.25 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وبلغ متوسط سعر جنيه الذهب في مصر 29560 جنيهًا.