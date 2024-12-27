بعد ارتفاع قياسي في 2024.. الذهب يتراجع قليلا عالميا وهذا سعره في مصر

تراجعت أسعار الذهب بنهاية معاملات اليوم الجمعة مع تراجع جاذبية المعدن النفيس، الذي لا يدر عوائد، نظرًا لارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

وتترقب الأسواق عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في 20 من يناير/كانون الثاني 2025، والتأثير المحتمل لسياساته على سعر الفائدة الأمريكية التي يقررها الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية الجمعة بنسبة 0.8% إلى 2614.64 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 15:29 بتوقيت غرينتش.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.9% إلى 2630.10 دولارًا للأوقية.

ارتفاع كبير للذهب في 2024

وارتفع الذهب 27% في العام الجاري، مسجلًا أعلى مستوى قياسي عند 2790.15 دولارًا في 31 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وكان الارتفاع في سعر الذهب مدفوعًا بتصاعد الصراعات، خاصة في الشرق الأوسط وأوكرانيا من جانب، وتخفيض سعر الفائدة الأمريكية مع تراجع التضخم نسبيًّا من جانب آخر.

ويظل معظم المحللين متفائلين تجاه أسعار الذهب في 2025، على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي يتوقع تقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل.

ويرى محللون أن مواطن التوتر الجيوسياسي في مختلف أنحاء العالم ستظل نقاطًا ساخنة، وأن البنوك المركزية ستواصل موجة شراء الذهب.

كما يتوقع محللون أن تؤدي سياسات ترامب الاقتصادية، خاصة فرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية، إلى إشعال حروب تجارية محتملة، مما يزيد من جاذبية الذهب بوصفه ملاذًا آمنًا.

أسعار الذهب في مصر

وفيما يلي أسعار الذهب في مصر وفقًا لموقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تشمل المصنعية والضرائب.

عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في مصر 3735 جنيهًا.

عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 في مصر 3201.5 جنيه.

عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 في مصر 4268.5 جنيهًا.

عيار 14

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 14 في مصر 2490 جنيهًا.

جنيه الذهب

وبلغ متوسط سعر جنيه الذهب في مصر 29880 جنيهًا.